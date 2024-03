Servidores e Prefeitura de Americana chegam a acordo por 6% de reajuste no salário

Além do aumento nos vencimentos, também foi confirmado um reajuste de 11% no cartão alimentação, passando de R$ 820 para R$ 910

Os servidores municipais de Americana terão reajuste salarial de 6%. O percentual foi acordado em reunião entre a prefeitura e o SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana), nesta quarta-feira (20), após os trabalhadores terem rejeitado uma proposta de 5%.

De acordo com o sindicato, os 6% representam 3,8% de INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), acumulados de março de 2023 a fevereiro deste ano, e 2,2% de ganho real. Também foi confirmado um reajuste de 11% no cartão alimentação, passando de R$ 820 para R$ 910.

Paço Municipal de Americana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

As porcentagens estão abaixo dos pedidos iniciais feito pelos servidores, que eram de reposição de perdas de 3%, aumento real de 5% e 15% de correção do cartão alimentação, além do reajuste com base no INPC. Mesmo assim, o presidente do SSPMA, Toninho Forti, avaliou positivamente o acordo.

“Os índices conquistados refletirão muito ao longo dos anos. Recuperamos uma parte das perdas advindas dos últimos governos, mas sabemos o tanto ainda a ser feito para garantirmos salários justos. Nossa luta não acabou e continuaremos firmes nos demais itens sociais”, disse.

Ainda de acordo com o sindicato, o índice conquistado foi um dos melhores da região, mesmo distante do pleiteado pela categoria na pauta de reivindicações.

Por sua vez, a prefeitura destacou que pelo quarto ano consecutivo foi concedido o reajuste acima da inflação, período que apresenta inflação acumulada de 28,9%. Com a proposta feita nesta quarta, o reajuste acumulado será de 32,9% nos salários e de 49% no cartão alimentação.

“O reajuste acima da inflação tem sido uma prática recorrente da gestão Chico Sardelli (PL), respeitando sempre as limitações legais, bem como as restrições de ordem orçamentária e financeira. Nosso objetivo é proporcionar melhores condições de vida e de bem-estar a todos que atuam para cumprir sua vocação de bem servir à população, sempre prezando pelo equilíbrio financeiro do município”, comentou a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

O acordo será apresentado como projeto de lei para a Câmara de Americana, que votará se aprova ou não os reajustes. Caso a propositura seja validada pelos vereadores, o texto seguirá para sanção do chefe do Executivo. Os pagamentos com os novos valores serão feitos a partir de março deste ano, considerada a data-base.