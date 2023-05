Servidores de Americana terão seis dias consecutivos de folga em junho

Os servidores municipais de Americana terão seis dias consecutivos de folga entre os feriados de Corpus Christi, dia 8 de junho, e do Dia de Santo Antônio, dia 13.

Em decreto publicado no último sábado, no Diário Oficial do município, o prefeito Chico Sardelli (PV) declarou ponto facultativo nos dias 9, sexta-feira, e 12, segunda.

Como já não trabalhariam no sábado e no domingo, os funcionários beneficiados poderão emendar os feriados e se ausentar do serviço por seis dias seguidos.

O benefício não vale para servidores que prestam serviços públicos essenciais ou ininterruptos. Nesse caso, cabe aos superiores hierárquicos avisá-los previamente para o cumprimento de jornada normal de trabalho, mediante escala a ser fixada em local de amplo acesso, segundo a publicação.