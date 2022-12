Servidores de Americana querem aumento real de 5% nos salários em 2023

Categoria também pede reajuste com base no INPC e outros benefícios

Os servidores municipais de Americana querem um aumento real de 5% no salário para o próximo ano, além de reajuste com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado de 1º de março de 2022 a 28 de fevereiro de 2023 – até o mês passado, o índice estava acumulado em 3,47%.

A pauta de reivindicações da Campanha Salarial 2023 foi divulgada nesta terça-feira pelo SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana).

Segundo o presidente do sindicato, Toninho Forti, o objetivo do aumento real é repor as perdas da categoria, que teve um reajuste abaixo da inflação neste ano. Os funcionários reivindicavam reposição de 20% na campanha de 2022, mas receberam apenas 13%.

“Na ocasião, o prefeito [Chico Sardelli, do PV] colocou que, havendo condições, colocando a prefeitura em ordem, ele poderia depois atender a essas reivindicações dos servidores. Então, agora, nós vamos ver”, declarou o sindicalista.

Apesar de já ter divulgado a lista de reivindicações, o SSPMA ainda vai colher sugestões dos servidores até esta quinta e pretende protocolar os pedidos na prefeitura na sexta. Depois, a entidade vai solicitar reuniões com o Executivo para discussão sobre a pauta, de acordo com Toninho.

Os funcionários também cobram um acréscimo de 20,5% no valor da cesta básica, de R$ 730 para R$ 880, antecipação da data base de março para janeiro a partir de 2024, fornecimento de notebook para todos os professores da rede, entre outros pedidos.

A pauta foi aprovada pela categoria em assembleias setoriais realizadas entre os dias 12 e 16 deste mês. Ao LIBERAL, a prefeitura comunicou que “aguarda manifestação oficial do sindicato com as reivindicações para iniciar as tratativas” e ressaltou que “a data base é apenas no mês de março”.

Toninho afirmou ter agilizado os trabalhos para que haja mais tempo de negociação. “Antecipação é uma ótima ferramenta a fim de garantirmos mais tempo para negociarmos e lutarmos pela justa valorização dos servidores. Priorizamos o diálogo, pois é o caminho mais seguro de avançarmos em cada item da nossa pauta”, comentou.