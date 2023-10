Servidores da Prefeitura de Americana vão ‘emendar’ feriado de Nossa Senhora Aparecida

A Prefeitura de Americana declarou ponto facultativo em 13 de outubro, sexta-feira, conforme decreto publicado no Diário Oficial do Município, nesta quarta (4). Os servidores municipais, portanto, vão “emendar” o feriado de Nossa Senhora Aparecida, com folga entre os dias 12 e 15.

O benefício, no entanto, só vale para os funcionários que não realizam serviços essenciais ou ininterruptos.

Quando aos demais, cabe aos respectivos superiores hierárquicos avisá-los previamente para o cumprimento de jornada normal de trabalho, mediante escala a ser fixada em local de “amplo acesso”, segundo a publicação.

As “emendas” de feriados que caem às terças e quintas têm sido um hábito no governo Chico Sardelli (PV).