Servidores da Câmara de Americana recebem reajuste de 13% no salário

A Câmara de Americana aprovou nesta quinta-feira um acréscimo de 13% no salário dos servidores da Casa, que não recebiam aumento desde 2019, segundo o presidente do Legislativo, Thiago Martins (PV).

Ao todo, a reajuste, que tem efeito retroativo a 1º de março, afeta 144 funcionários: 81 comissionados, 34 concursados e 29 estagiários. A câmara também subiu o vale-alimentação em 20,31%, para R$ 770, e o vale-refeição em 10,06%, para R$ 1.050.

Mesa Diretora decidiu seguir o percentual da prefeitura – Foto: Divulgação / Prefeitura de Americana

De acordo com Martins, no caso do salário, a Mesa Diretora decidiu acompanhar o percentual concedido pela prefeitura aos servidores do Executivo.

“É claro que a gente gostaria de dar 15%, 16% ou até mais, até os próprios 20%, que supririam as necessidades de todos esses anos. Mas não estavam ao alcance por motivos de planejamento, orçamento, mudança da câmara, gastos, investimentos que foram feitos durante este ano e são feitos até 31 de dezembro”, afirmou.

Conforme informações do Legislativo, o impacto será de R$ 2.098.973 ao ano na folha salarial e de R$ 294.200 anuais no valor total do vale-alimentação e refeição.

Educação

Os vereadores também aprovaram, em primeira discussão, o projeto de lei que prevê aumentar o salário de 281 profissionais da rede municipal de ensino, entre professores de creche e ADIs (Auxiliares de Desenvolvimento Infantil).

O reajuste segue uma determinação do presidente Jair Bolsonaro (PL), que elevou o piso nacional da categoria de R$ 2.886 para R$ 3.845.

Ainda na área da educação, a câmara aprovou em segunda e última discussão a criação de até 150 cargos de monitor escolar, função inédita no quadro da rede municipal.