Servidores aceitam reajuste de 3,94% e cesta de R$ 610

Servidores da Prefeitura de Americana aprovaram nesta quarta-feira (20) o reajuste de 3,94% nos salários e o aumento de R$ 563 para R$ 610 no valor da cesta básica. A proposta do prefeito Omar Najar (MDB) foi referendada por 94% dos funcionários públicos aptos a votar nas assembleias setoriais, que terminaram nesta quarta.

A prefeitura informou que vai encaminhar nesta quinta-feira (21) à câmara projeto de lei instituindo o reajuste, que precisa ser aprovado em duas discussões pelos vereadores e depois sancionado pelo prefeito para, então, passar a valer. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A elevação salarial corresponde à inflação do período. A alta na cesta, de 8,35%, é maior porque a prefeitura fez um acordo com o sindicato. Em 2017, o valor do auxílio-alimentação não foi reajustado, e a entidade sindical recorreu à justiça pedindo acréscimo de 6,6% (mesmo percentual de correção aplicado aos salários naquele ano). A elevação no valor da cesta está condicionada ao encerramento desta ação judicial.

Em sua proposta, o prefeito também se comprometeu a reservar ao menos R$ 200 mil mensais para o pagamento de licenças-prêmio (benefício que deixou de ser pago em 2011 e cujo depósito foi retomado este ano). Hoje, a prefeitura tem desembolsado R$ 100 mil por mês.

Segundo o presidente do SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana), Toninho Forti, votaram 1.475 funcionários públicos associados ao sindicato. Destes, 1.387 se posicionaram a favor da proposta de Omar, 81 contra e sete votaram em branco.