Servidoras de Americana apresentam trabalho em Congresso Nacional de Hospitais Privados

Produção sobre materiais perfurocortantes foi apresentada por Elena da Costa Cordeiro e Milca do Nascimento

Milca do Nascimento e Elena da Costa Cordeiro - Foto: Divulgação

Duas servidoras de Americana apresentaram um trabalho no Congresso Nacional de Hospitais Privados, realizado nesta quarta e quinta-feira (19), em São Paulo. Elena da Costa Cordeiro e Milca do Nascimento, que atuam no setor de vigilância em saúde do trabalhador, fizeram uma apresentação sobre materiais perfurocortantes.

Os instrumentos em questão são aqueles que possuem cantos, bordas ou pontas que são capazes de cortar o profissional que os manipula. O estudo feito pelas servidoras foi realizado em dois hospitais privados do município entre os anos de 2017 e 2018. No período, foi registrada incidência acima do normal em acidentes de trabalho envolvendo os materiais.

De acordo com a Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde), a média registrada foi de 14 notificações de acidente por mês, somando os dois hospitais. Após uma inspeção, a unidade constatou que, em muitos casos, dispositivos de segurança não estavam sendo utilizados no momento do incidente.

Para Elena, a troca de experiências ao longo do congresso foi de suma importância. “Foi muito proveitosa a nossa participação no evento, porque, além de expor o nosso trabalho, tivemos a oportunidade de trocar experiências com outros municípios e adquirir novos conhecimentos na área em que atuamos”, disse.

Milca, por sua vez, acredita que o trabalho ganhará mais valor após o conhecimento obtido nos dois dias. “Somos gratos pela oportunidade que nos foi dada de representar Americana nesse congresso. Tenho certeza que isso vai enriquecer muito o nosso trabalho, porque permitiu ampliar ainda mais a nossa visão sobre a área em que atuamos”, afirmou.

A abertura do evento foi feita pela ministra da Saúde, Nísia Trindade. Além disso, o Congresso Nacional de Hospitais Privados contou com cerca de 5 mil profissionais inscritos e 395 trabalhos selecionados pela comissão julgadora para apresentação.

Trabalho

O setor de vigilância em saúde do trabalhador atende demandas de hospitais públicos e privados. A atividade é feita através dos chamados Relatórios de Atendimento de Acidentes de Trabalho, que são enviados pelas unidades de saúde.

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso