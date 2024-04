Servidoras da UBS Gramado, em Americana, sofrem com furtos de roda de carro e pedem mais segurança

Servidoras municipais da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque Gramado, em Americana, reclamam de falta de segurança nos arredores. Na última quarta-feira (10), uma funcionária teve a roda do carro furtada no estacionamento da unidade. Foi a segunda ação semelhante realizada em poucas semanas.

Estacionamento usado por quem vai à UBS do Parque Gramado – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Um grupo de servidoras, que pediram para não serem identificadas, apontam que o “bolsão” usado como estacionamento fica aberto e possui pouca iluminação.

“O expediente começa por volta das 6h com a equipe de limpeza e o horário de atendimento termina às 16h. Já presenciamos situações constragedoras de pacientes que chegam para a consulta e são abordados por flanelinhas. Seria importante a colocação de câmeras e alambrado no estacionamento como alternativas de segurança”, afirma uma funcionária.

A Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva da prefeitura informou que já está em andamento um pedido de compra para serviço de monitoramento por câmeras em todas as unidades básicas de saúde. O setor vai também avaliar a possibilidade de instalação de alambrado no local.

A unidade também disse ter solicitado à Gama (Guarda Municipal de Americana) para que reforce o patrulhamento na região. Acrescentou ainda que, “no que compete ser área exclusiva da prefeitura”, será encaminhado pedido para instalação de postes de iluminação.

Servidora se deparou com seu carro sem a roda – Foto: Divulgação

A prefeitura também informou que, caso tenha algum local próximo à unidade com precariedade na oferta de iluminação pública ou que tenha alguns pontos de iluminação que necessitam de manutenção imediata, a CPFL será acionada pela Secretaria de Saúde, a fim de resolver a situação.

A SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo) enfatizou que as forças de segurança estão empenhadas no combate à criminalidade em todas as regiões do Estado, incluindo o município de Americana. Para isso, o policiamento foi intensificado nos bairros da região.

“Vale reforçar a importância do registro do boletim de ocorrência, ferramenta fundamental para mapear os locais com maior incidência criminal, bem como investigar os casos”, enfatiza a secretaria, em nota.