Serviço no portal de entrada de Americana deve começar em até 10 dias

A obra de remodelação viária da região do portal de Americana vai começar daqui, no máximo, dez dias, conforme o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, informou ao LIBERAL nesta terça-feira.

Num primeiro momento, haverá remodelação de guia e abertura de uma rua que vai cruzar a Avenida Antônio Pinto Duarte.

A região do portal passará por uma grande remodelação, com a eliminação das rotatórias – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

A ideia é, a princípio, fazer a pavimentação apenas de trechos planos, para que, caso a obra seja interrompida por falta de CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo), não haja risco de movimentação de terra e enxurrada.

A região do portal passará por toda uma remodelação, que vai, inclusive, acabar com as rotatórias no meio da Avenida Antônio Pinto Duarte. Os retornos poderão ser feitos pelas ruas paralelas, com o auxílio de três novos conjuntos semafóricos.

Atualmente, a avenida passa por recapeamento entre o portal e a Avenida Nossa Senhora de Fátima.