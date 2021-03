Serviço inacabado gera reclamação no Mathiensen

Uma moradora da rua dos Bem-Te-Vis, na Vila Mathiesen, em Americana, tem reclamado da demora na conclusão de um serviço realizado pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) na altura do número 469.

Após conserto de tubulação há cerca de dez dias, autarquia não arrumou a calçada – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo a reclamante, que não quis se identificar, houve um vazamento de esgoto para dentro de sua residência no dia 5 de março, o que causou uma série de transtornos para ela e sua família. “A casa ficou inundada de esgoto”, contou.

Na semana seguinte, no dia 9 de março, o DAE esteve no local e colocou uma válvula na calçada para impedir que novos vazamentos ocorram. No entanto, por conta do conserto, a calçada ficou danificada e permanece assim desde então.

O DAE Americana foi questionado sobre o problema pelo LIBERAL, mas não respondeu à reportagem até o fechamento da matéria.

