Serviço de recape causa congestionamento de 12 quilômetros na SP-304

O serviço de recapeamento do asfalto na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana, causou um congestionamento de 12 quilômetros na manhã desta sexta-feira (24) de acordo com levantamento do aplicativo Waze. A obra era realizada na altura do km 127, no sentido Campinas-Piracicaba.

Para a realização do serviço de recape, uma das faixas de rolamento estava bloqueada para o tráfego de veículos, o que causou o trânsito intenso na rodovia. O congestionamento de veículos começava logo no entroncamento com a Rodovia Anhanguera, no acesso para a SP-304, e o motorista precisava de paciência no trecho. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

A reportagem do LIBERAL esteve no trecho por volta das 10h e verificou o alto número de caminhões na via, o que ajudava o trânsito a ficar ainda mais complicado. Além disso, flagrou muitos veículos trafegando no acostamento, o que é proibido por lei. A multa, em caso de autuação, é gravíssima.

O DER (Departamento de Estradas e Rodagem) foi procurado e informou que fará uma avaliação com a empresa sobre o horário de execução das obras. “Vale ressaltar que o trecho em obras conta com sinalização de alerta aos motoristas e limite de velocidade reduzido”. Nos próximos dias os trabalhos se concentrarão nos km 146 (pista oeste) e km 155 ao km 148 (pista leste).

OBRAS

No último sábado, O LIBERAL mostrou que apenas 50% das obras previstas no projeto de recuperação da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) tinham sido concluídas. As melhorias contemplam a recuperação do pavimento do km 120 ao km 160 e do km 165 ao km 179, e recomposição das sinalizações “vertical” (placas) e “horizontal” (faixas). Em nova atualização enviada ao LIBERAL nesta sexta-feira, 72% dos serviços foram executados.