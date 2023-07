Serralheiro que bateu em carro da ex e o jogou em ribanceira pega 25 anos de prisão

Rafael respondeu pela tentativa de feminicídio da ex e tentativa de homicídio do enteado; vítima e o filho ficaram feridos

Carro foi atirado em ribanceira no Jardim Terramérica, em novembro de 2021 - Foto: Arquivo Liberal

Após nove horas de julgamento, o serralheiro Rafael Luis Santana foi condenado a 25 anos 4 meses e 26 dias de prisão. Ele foi acusado de bater no carro da ex-mulher, que caiu em uma ribanceira no Jardim Terramérica, em Americana, em novembro de 2021. O segundo júri popular do réu ocorreu nesta quarta-feira, no fórum.

A vítima e o filho dela, de 8 anos, ficaram feridos. Rafael respondeu pela tentativa de feminicídio da ex e tentativa de homicídio do enteado.

O juiz Wendell Lopes Barbosa de Souza decidiu que o réu deve recorrer da decisão preso. O promotor Vanderlei César Honorato disse que ficou satisfeito com o resultado, de acordo com denúncia do MP (Ministério Público).

O advogado Jean Carlos de Lima, que representa o réu, adiantou que pretende recorrer. “A pena foi dosada de uma forma exagerada. Vamos tentar reduzi-la”, disse.

No primeiro julgamento, realizado há dois meses, Rafael recebeu a condenação de 12 anos de prisão por tentativa de homicídio contra a ex-companheira e um ano e seis meses de reclusão por lesão corporal contra a criança. Na ocasião, o MP recorreu e o TJ (Tribunal de Justiça) decidiu pela realização de outro júri.

A vítima disse ao LIBERAL que seu filho continua com acompanhamento psicológico. “Ele tem medo quando chove e quando saio com o carro”, afirmou. “Independente do resultado, quero que ele continue com a vida dele e me esqueça”.