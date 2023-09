Serralheiro morre após ficar cinco dias internado por conta de uma queda

O serralheiro Harison dos Santos Guimarães, de 32 anos, morreu após ficar cinco dias internado no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. No último dia 18 ele caiu de uma altura de três metros durante o trabalho e neste sábado (23), faleceu na unidade de saúde.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na segunda-feira (18), Harison trabalhava na obra de um depósito no Morada do Sol quando, por volta de 13h30, caiu de uma altura de pelo menos três metros. Segundo consta no registro, ele estava sem equipamentos de proteção, bateu a cabeça e a coluna, e foi socorrido ao HM.

Ele permaneceu na unidade em tratamento por cinco dias até que, às 3h30 deste sábado (23), o serralheiro não resistiu aos ferimentos e foi constada a morte. Sua esposa procurou a delegacia para o registro de uma nova ocorrência.

Harison foi sepultado neste domingo (24), no Cemitério do Parque Gramado.