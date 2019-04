Sérgio Risatto: um endereço, uma profissão

O número 202 da Rua Professor Francisco Castro, no Cordenonsi, é um endereço discreto. Sem nada na fachada, pode passar despercebido pelos pedestres e motoristas mais desatentos, mas a rotina por ali é a mesma há 59 anos. Em 2 de maio de 1960, o barbeiro Sérgio Risatto – então com 17 anos – abriu a porta do salão pela primeira vez e nunca mais o trocou por outro.

“Fiz minha vida aqui dentro”, diz o senhor de 76 anos. Fomos de surpresa no seu salão na tarde da última segunda-feira. Ele não tem telefone e para falar com ele só assim, pessoalmente. A regra vale também para os clientes. Não é preciso agendar. É só chegar e se a cadeira estiver ocupada, esperar para ser atendido. É assim desde o início. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O ambiente também segue o mesmo. O espaço é alugado e mantém as características de sempre. O mobiliário nunca foi mudado de lugar e já estava no salão quando ele assumiu o ponto. É todo original, incluindo o conjunto de espelhos e as duas cadeiras antigas de fazer inveja a qualquer barbearia moderna. “Já fizeram várias ofertas, mas não vendo”, avisa. Risatto preza pelo trabalho. Ao longo de 59 anos só fechou o salão em duas ocasiões. Durante 15 dias, quando precisou passar por uma cirurgia, e quando levou a mulher para conhecer o mar. “Quem dorme não pega peixe”, diz o homem que escolheu a barbearia como profissão, após ter herdado do pai o gosto pela função.

O barbeiro conta que antes de ter o próprio negócio trabalhou na roça. Era lá que o pai cortava o cabelo dos amigos e o então moleque, aos 7 anos, já se arriscava na função. “Comecei cedo e aprendi vendo o que meu pai fazia”. Calmo e paciente, ele fez fama cortando cabelo de crianças.

“Vinha gente de longe me procurar, seguindo recomendação de alguém”. Outro dia, conta, foi surpreendido por uma senhora que lhe mostrou uma foto sua ao lado de uma criança hoje já adulta. “Fiz muitos amigos. Naquele tempo todo mundo se conhecia, mas aos poucos isso foi acabando”, lamenta. O segredo para resistir na profissão por tantos anos, conta Risatto, é sentir prazer no que faz.