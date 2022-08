Senhores mestres

Muito mais do que o fato de terem nascido sob o sol da Bahia, os comerciantes e mestres de capoeira, Adeildo Santos Silva, de 49 anos, Mestre Tobogã, e Carlos Roberto dos Santos Cerqueira, 51 anos, Mestre Bizuca, são filhos de famílias numerosas, que encontraram na capoeira uma maneira de andar pelo caminho do bem.

Amigos praticamente da vida toda, eles se conheceram na década de 90, quando Tobogã se mudou para Santa Bárbara d’Oeste e conheceu o grupo de capoeira Moriá Brasil. Nessa época, Bizuca, um dos formados mais velhos da associação, já estava na graduação de professor. Membros atuantes da associação, ambos têm como grande tutor o Mestre Adevaldo de Almeida, presidente da associação, que atualmente está presente em vários estados brasileiros.

Os mestres Bizuca e Tobogã, coordenadores do projeto na cidade – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Segundo Mestre Tobogã, a capoeira entrou em sua vida em um momento decisivo e essencial para que ele se tornasse o homem que é hoje.

“Eu também comecei em um projeto social, lá no Jardim Picerno em Sumaré. Eu tinha uns 16 anos, época em que os jovens acabam ficando mais abertos para o lado errado das coisas. A capoeira me afastou disso. Ao invés de sair, eu preferia ir para os treinos e aos eventos de capoeira. Todo esse universo foi me ocupando de tal forma que transferi toda a minha energia para as coisas boas que a capoeira proporciona. Então, a capoeira preencheu um espaço que poderia ter sido preenchido por coisas ruins”, reflete.

Diferente dele, o contato do Mestre Bizuca com a capoeira vem de outras vidas, ou melhor, de outras gerações. Isso porque o pai dele era capoeirista e desde cedo ele aprendeu os preceitos da arte.

“Assim que chegamos da Bahia, meu pai já foi procurar um lugar para que eu e meus irmãos pudéssemos praticar. Dou graças a Deus por isso, porque assim ele criou muito bem os filhos, todos homens trabalhadores, lutadores e pais de família”.

Projeto Capoeira

Em Americana, o Projeto Capoeira – que já existe há muitos anos – é coordenado pela Associação de Capoeira Moriá Brasil em parceria com várias instituições. Embora tenha ficado paralisado durante a pandemia, em 2022 ele foi retomado. Atualmente, a ação atende em quatro lugares da cidade e três regiões, sendo dois espaços no bairro Jardim Ipiranga e outros na Praia Azul, São Vito e Parque da Liberdade.

Voltado para crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, ele é totalmente gratuito e possui a coordenação geral dos mestres Tobogã e Bizuca, além de contar com um corpo docente formado por professores e outros mestres, que doam tempo e trabalho, auxiliando nas rodas de capoeira.

De acordo com os capoeiristas, no momento, a maior dificuldade do Projeto Capoeira é fazer com que as pessoas tomem conhecimento da ação social feita pelo grupo. “Queremos que as pessoas saibam que isso existe, que elas podem levar seus filhos para participar”.

Além disso, eles também pedem apoio para a causa. Como não recebem verbas públicas, buscam ajuda para comprar camisetas para os participantes, lanches para os eventos que fazem, além de outras necessidades que sempre acabam aparecendo.

“Nós queremos que o projeto cresça, porque assim, ao invés de salvar uma andorinha, podemos salvar várias e quando a gente fala em salvar, queremos dizer no sentido de guiar para o bem”, comenta Tobogã.

Considerada uma das modalidades esportivas mais econômicas, afinal, não precisa de muita coisa para praticar, segundo os mestres, a capoeira também é uma das mais completas, envolvendo o físico e o mental dos praticantes, isso sem falar da parte histórica e cultural da arte.

“Capoeira é integração social, luta, esporte, dança, lazer, alegra, é antiestresse, trabalha na parte psicológica, ensina respeitar hierarquia e promove a educação. Por isso, consideramos ela tão gigante, é um misto de culturas”, complementam eles, que têm um objetivo bem definido, inclusive por experiência própria: “Queremos ajudar a criar cidadãos do bem”.

Para quem desejar saber mais informações sobre o Projeto Capoeira, basta entrar em contato via WhatsApp pelo (19) 99236-0967.