Encontro irá reunir empresários e executivos do segmento, com objetivo de realizar uma imersão aos temas principais da área

O seminário Soluções Integradas para os Setores Têxtil e Confecção acontece na próxima terça-feira (10), no auditório do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), em Americana. A iniciativa, que acontece das 8h às 16h, contará com empresários e executivos do segmento têxtil, tendo como objetivo principal promover uma imersão aos temas principais da atualidade.

Na organização do evento, estão a Abit (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção), Sinditec (Sindicato das Indústrias Têxteis de Americana e Região), Sinditêxtil-SP (Sindicato do Trabalhador na Indústria Têxtil), Instituto Senai de Tecnologia Têxtil, Moda e Confecção, assim como as escolas Senai de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré.

Senai Americana recebe evento do setor têxtil na próxima semana – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Cada uma das entidades participantes irá apresentar soluções que visam melhorar a eficiência do segmento na região. Assim, o evento será uma oportunidade dos profissionais se atualizarem sobre as tendências têxteis.

“A expectativa sobre o evento do dia 10 de setembro é a mais positiva possível, empresas dos setores têxtil e vestuário terão o dia todo em contato com diversas oportunidades que poderão proporcionar inovação, aumento de produtividade, eficiência energética e cursos direcionados a esses dois importantes setores de nossa economia”, disse o diretor das escolas Senai de Americana e Sumaré, Marcelo Virgilio.

Painéis temáticos

A programação do seminário será dividida em três painéis temáticos, que terão a participação de empresários e especialistas. Cada painel terá discussões sobre questões do setor têxtil e soluções que podem ser aplicadas na melhoria dos processos industriais e da sustentabilidade.

Um dos painéis irá apresentar análise de tecnologias e programas para aumento de produtividade e eficiência das operações industriais. Outro, será focado na sustentabilidade, traçando estratégias para preservação ambiental e lucro. O terceiro, por fim, abordará a importância da capacitação e do desenvolvimento de recursos humanos.

“Esse seminário é um marco para a indústria têxtil e de confecção, reunindo empresários, gestores industriais, especialistas e profissionais para discutir os desafios e oportunidades do setor. Teremos um dia de imersão nos temas mais urgentes para as indústrias, como competitividade, inovação tecnológica, aumento de produtividade, eficiência energética, sustentabilidade e desenvolvimento de pessoas. O objetivo é fortalecer o setor, promovendo troca de conhecimento e soluções que beneficiem nossa cadeia produtiva”, destacou o presidente do Sinditec, Leonardo Sant’Ana.

As inscrições são gratuitas e estão disponíveis pela internet, por meio de um formulário. O auditório do Senai fica na Avenida Brasil, 2.801, Residencial Nardini.