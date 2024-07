Senai oferece cursos gratuitos para estudantes do ensino médio em Americana e Sumaré

O Senai, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, oferece cursos gratuitos para estudantes do ensino médio em Americana e Sumaré. Por meio do programa Qualifica SP – Meu Primeiro Emprego, as oportunidades são para aulas voltadas à tecnologia, programação e robótica.

A iniciativa é destinada a jovens de 16 a 24 anos, que estejam cursando o ensino fundamental ou que tenham concluído recentemente. Ao todo, são seis cursos disponíveis entre Americana e Sumaré, com 25 vagas para cada.

Senai Americana oferece cursos gratuitos na área da tecnologia – Foto: Leonardo Matos/Liberal

No Senai de Americana, as oportunidades são para os cursos de tecnologia e eletricidade, em período integral; programação em C#, com opção de período integral ou apenas matutino; assim como introdução à robótica utilizando arduíno.

Em Sumaré, por fim, os cursos disponíveis são introdução ao desenvolvimento em java; criação de sites e plataformas digitais, no período noturno; e introdução a banco de dados, também com aulas à noite.

As inscrições estão abertas até segunda-feira (22), disponíveis pela internet. Para se inscrever, basta digitar o nome da cidade na qual o candidato deseja fazer o curso, selecionar a aula de interesse e realizar login.

Os cursos têm previsão de início para a primeira quinzena de agosto e encerramento em dezembro. As aulas serão realizadas uma ou duas vezes por semana, de acordo com o curso selecionado.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.

