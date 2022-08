Senai de Americana completa 40 anos com mais de 249 mil alunos formados

A escola Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) de Americana completa 40 anos de atividades nesta terça-feira (2) com mais de 249 mil alunos concluintes. O período é marcado pela oferta para a indústria de uma proposta de ensino tecnológica e inovadora. Nos próximos meses, serão oferecidas mais de 700 vagas na área de TI, além dos já conhecidos cursos de aprendizagem industrial, formação continuada e cursos técnicos.

Outra novidade, segundo a escola, é a Jornada de Transformação Digital. Trata-se de um programa com capacidade para atender 40 mil micros, pequenas e médias indústrias, de todos os segmentos, com diferentes níveis de maturidade tecnológica, em oito etapas de consultoria e treinamento. Trata-se de uma união de esforços entre Senai, Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

Escola de Americana leva o nome do professor João Baptista Salles da Silva – Foto: Divulgação

A escola Senai de Americana iniciou suas atividades em 2 de agosto de 1982 com a união de dois centros de treinamento já instalados na cidade. O primeiro deles, voltado para a área têxtil, foi implantado em 1973, em decorrência de um convênio do Senai com a Fidam (Feira Industrial de Americana) e Consórcio Intermunicipal de Promoção Social da Região de Americana. O outro foi criado em 1976 com base em novo convênio voltado à formação de mão-de-obra para a construção civil.



Em 1983, a escola recebeu como patrono o professor João Baptista Salles da Silva, que dá nome à unidade. Entre 26 de fevereiro e 4 de março de 1994, sediou, junto com a escola Senai de Limeira, o quinto Torneio Estadual de Formação Profissional do Senai-SP. Esta mesma oportunidade se repetiu em 2002, no período de 5 a 12 de abril, quando as duas unidades sediaram a fase estadual da Olimpíada do Conhecimento.

A formação profissional de acordo com as tendências e necessidades das empresas é o que garante a empregabilidade dos ex-alunos e a satisfação dos empregadores. De acordo com o Portal da Indústria, 92% das empresas preferem formandos do Senai e sete em cada 10 ex-alunos de cursos técnicos estão empregados um ano após a conclusão – nos cursos de graduação, o índice de ocupação chega a 80%.