Senai Americana realiza Arduino Day neste sábado

A escola Senai “Profº João Baptista Salles da Silva”, em Americana, realiza neste sábado (16), das 14h às 16h, o Arduino Day, evento internacional que celebra o uso da plataforma de código e hardware aberto Arduino. Palestras, oficinas e exposições integram a programação, que tem entrada franca.

De acordo com o professor de eletroeletrônica Clodoaldo da Silva, organizador do evento, a plataforma é destinada para pessoas interessadas em criar objetos ou ambientes interativos, que podem interagir com luzes, motores ou objetos eletrônicos. Foto: Divulgação / Senai Americana

“A placa de um Arduino consiste em um microcomputador de um único circuito, que processa o código desenvolvido pelo desenvolvedor, com componentes complementares para facilitar a programação e incorporação para outros circuitos”, explicou Silva.

“Já a IDE (Interface de Desenvolvimento) Arduino é uma ferramenta de desenvolvimento multiplataforma escrita em Java com uma interface gráfica simples de usar. É um programa que reúne características e ferramentas para agilizar o processo de desenvolvimento de software”, acrescentou o professor.

Os circuitos eletrônicos que utilizam o Arduino se fazem presentes hoje, por exemplo,. em automação predial e industrial, drones e até veículos autônomos, segundo o diretor do Senai, Marcelo Virgílio. É a primeira vez que a unidade de Americana participa da ação.

“É um evento com atividades relacionadas a eletrônica, Internet das Coisas e inteligência artificial”, comentou Virgílio.

O Senai de Americana fica na Avenida Brasil, 2801, no Parque Residencial Nardini.