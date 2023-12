Senai Americana encerra Semana Tecnológica 2023 com desfile de moda

Semana Tecnológica tem como objetivo oferecer aos alunos uma experiência imersiva – Foto: Claudecir Junior/Liberal

O Senai de Americana encerra, nesta sexta-feira (1º), a Semana Tecnológica 2023 com um desfile de moda preparado pelos alunos.

O evento teve início nesta quinta-feira (30), com a apresentação de projetos tecnológicos elaborados pelas turmas dos cursos de técnico em eletroeletrônica e eletromecânica.

As atividades do último dia incluem apresentações e uma exposição que conta com a participação de cerca de 14 empresas do ramo industrial e tecnológico.

O ponto alto da programação será o desfile, marcado para as 19 horas, no auditório do Senai.

Ronaldo Secco, coordenador do Senai, destaca a importância do desfile, especialmente em uma cidade como Americana, conhecida como polo têxtil de grande representatividade.

“O desfile será uma oportunidade para os alunos apresentarem não apenas suas inspirações, mas o desenvolvimento concretizado nas peças que criaram, promovendo interação e diálogo com o público da área, impulsionando a inovação e estabelecendo novas tendências”, comentou.

A Semana Tecnológica tem como objetivo oferecer aos alunos uma experiência imersiva em temas relacionados à tecnologia, inovação e empreendedorismo.

Secco diz que a iniciativa visa também destacar os projetos tecnológicos dos alunos prestes a concluir os cursos técnicos, evidenciando o talento, dedicação e comprometimento de cada um.

O Senai está localizado na Avenida Brasil, 2.801, Parque Residencial Nardini. O evento é aberto ao público das 10 às 19 horas.