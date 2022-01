Senac suspende atividades presenciais por causa da Covid-19

O Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) de Americana anunciou nesta segunda-feira (17) que suas atividades presenciais estão suspensas em decorrência da Covid-19. O comunicado foi feito por meio de suas redes sociais.

Senac decidiu suspender temporariamente as aulas presenciais – Foto: Divulgação

Segundo a instituição, a decisão foi tomada por causa do recente aumento de casos de Covid-19 e outras síndromes gripais. O Senac São Paulo decidiu suspender temporariamente as aulas e demais atendimentos presenciais em todas as unidades no Estado, a partir desta semana até o próximo dia 7 de fevereiro, como medida preventiva.

A unidade de Americana informou que as turmas estavam voltando às aulas gradativamente, mas o fluxo de alunos estava baixo. Os cronogramas dos cursos serão cumpridos de forma remota até a data prevista para retorno.

A instituição informará quaisquer novas decisões e condições para o retorno das atividades presenciais por meio dos seus canais oficiais.

*Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira