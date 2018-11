Senac promove a segunda edição da feira Prospectar

O Senac Americana promove nesta quinta-feira (29) a segunda edição da Feira Prospectar. O evento acontece na sede da instituição, na Rua Dr. Angelino Sanches, 800, no Jardim São Pedro. Ele é gratuito e reúne oito expositores da cidade e região, representando diferentes segmentos. O horário de visitação será das 19h às 21h.

Foto: Facebook_Senac Americana / Reprodução

Segundo o professor Carlos Augusto Oliveira, a feira acontece dentro do curso de Técnico em Administração e nasceu a partir da dificuldade dos alunos – da turma atual e também da anterior – em entender a diferença entre prospecção de clientes e divulgação de serviços.

“Os alunos estavam com dificuldades em entender a prospecção como relacionamento com o cliente. Então, o objetivo da feira é mostrar na prática como é possível essa interação e quais são os dados que precisam ser coletados para que eventualmente se possa negociar com um cliente no futuro”.

Durante a feira, os estudantes se dividem em grupos e ficam à frente dos estandes montados pelas empresas expositoras. “A ideia é que eles vivenciem o contato com os clientes. A primeira edição foi muito positiva e esperamos repetir o sucesso novamente”. Segundo Oliveira, as empresas participantes também são beneficiadas com a iniciativa. “É uma oportunidade de divulgarem o seu trabalho e prospectarem novos clientes”. O professor destaca que não acontece a comercialização de produtos durante o evento.