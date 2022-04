Senac Americana tem mais de mil bolsas de estudo para 2022

As vagas são ofertadas pelo Programa Senac de Gratuidade; confira os critérios de inscrição

O Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) de Americana está com mais de mil bolsas de estudo para cursos técnicos, de aprendizagem profissional e cursos livres de curta duração para 2022.

As vagas são concedidas pelo Programa Senac de Gratuidade, que oferece bolsas integraias para os candidatos que se encaixam nos critérios de seleção, que são:

ter renda bruta familiar per capita de, no máximo, dois salários mínimos federais;

não estar participando de nenhum outro processo de triagem de bolsas de estudos em qualquer unidade do Senac São Paulo;

não estar matriculado ou em lista de espera em qualquer unidade do Senac São Paulo em qualquer curso que seja realizado no mesmo período daquele para o qual pretende solicitar bolsa;

não ter abandonado (evadido) nenhum curso no Senac São Paulo como bolsista nos últimos seis meses.