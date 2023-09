Senac abre inscrições para curso técnico em design de interiores

Inscrições são por ordem de chegada e curso tem início no dia 2 de outubro

Estão abertas as inscrições para as bolsas integrais gratuitas para o curso de design de interiores do Senac de Americana. Os interessados devem acessar o site da unidade para encontrar mais informações sobre o curso e fazer a inscrição.

De acordo com a unidade, para ter acesso à bolsa, o estudante deve comprovar renda familiar mensal por pessoa de até dois salários mínimos federais.

As inscrições são por ordem de chegada, os candidatos entram em uma lista de espera virtual e poderão ser realizadas até o início do curso programado para 2 de outubro de 2023. As aulas terminarão em 30 de março de 2025.