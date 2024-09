Evento teve como objetivo realizar uma imersão nos principais temas do segmento têxtil, contando com empresários e executivos da área

O seminário Soluções Integradas para os Setores Têxtil e Confecção reuniu, nesta terça-feira (10), 122 empresas do ramo no auditório do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), em Americana.

Contando com a presença de empresários e executivos da área, o evento teve como principal objetivo realizar uma imersão em temas relevantes da atualidade.

A programação foi dividida em três painéis temáticos, que apresentaram discussões sobre questões do setor têxtil e soluções para a melhoria dos processos industriais e da sustentabilidade.

Uma das principais temáticas abordadas foi como lidar com a concorrência do e-commerce e, principalmente, da China.

Diretor do Senai Americana, Marcelo Virgilio comenta sobre a importância do evento – Foto: Leonardo Matos/Liberal

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A importância de um evento como esse, primeiro, é reunir em um único dia um grande número de programas visando o aumento da competitividade, produtividade e qualificação de pessoas das indústrias da nossa região. Eventos como esse deveriam acontecer para outros setores da nossa economia”, disse o diretor do Senai, Marcelo Virgilio.

Além das escolas Senai de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré, organizaram o evento a Abit (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção), Sinditec (Sindicato das Indústrias Têxteis de Americana e Região), Sinditêxtil-SP, assim como o Instituto Senai de Tecnologia Têxtil, Moda e Confecção.

Painéis

O primeiro painel foi focado na análise de tecnologias e programas para aumento de produtividade e eficiência das operações industriais.

Posteriormente, foi apresentado sobre sustentabilidade e estratégias visando preservação ambiental e lucro. O terceiro e último foi voltado para a capacitação e desenvolvimento de recursos humanos.

“Além da apresentação desses programas, a gente tem cases de empresas que participam e mostram um bom resultado. É bom para abrir a cabeça do empresário, que tem que entender a importância disso para empresa dele, para crescer e desenvolver”, complementou o presidente do Sinditec, Leonardo Sant’Ana.

Seminário no Senai Americana reuniu 122 empresas do segmento têxtil – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Novos talentos

Uma das participantes do painel sobre capacitação e desenvolvimento de recursos humanos foi Alessandra Rotta Santos, representante da Canatiba Têxtil. Ela entende que é importante trazer o público jovem para o segmento por meio de parcerias com escolas como o Senai.

“Engajar os jovens na produção que a gente precisa é fundamental, porque eles podem ir para outras áreas, tem muita oferta. Vemos muita gente querendo ir para mídia, áreas digitais, mas o nosso processo é outro, então a gente quer engajar eles também no nosso segmento”, disse.

As empresas participantes do seminário foram representadas, em média, por duas pessoas cada. Um dos empreendedores que acompanhou o dia de atividades foi Michael Costa, da marca Henzzu, que destacou a importância de movimentar o segmento.

“O Senai veio para facilitar nosso ramo. Eu vejo que o ramo de confecção está muito largado na nossa região. Isso é muito importante não só para a minha empresa, mas para todas que estão vindo e participando desse treinamento com eles. Para a gente foi importante”, ressaltou.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.