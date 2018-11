Seminário da Gama tem inscrições de 22 corporações

A Guarda Municipal de Americana já recebeu mais de 60 inscrições de patrulheiros locais e de outras cidades interessados em participar do seminário “Odorologia Forense”, que ocorre nos dias 22 e 23 de novembro no Centro de Cultura e Lazer (CCL).

Estão confirmadas as presenças de guardas municipais das cidades de Itu, Monte Mor, Campinas, Itupeva, Piracicaba, Cosmópolis, Salto, Sorocaba, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste, Mogi Guaçu, Amparo, Mogi Mirim, Porto Feliz, Valinhos, Rio Claro, Jaguariúna, Indaiatuba, Limeira, Sumaré, Piracicaba e Cabreúva. Foto: Divulgação_GAMA

“São 61 inscritos, que participarão e receberão certificado. Mas tem outras pessoas que vão apenas assistir às explanações. Acredito que, no todo, serão aproximadamente 80 pessoas participando”, afirmou o comandante da Gama, Marcos Guilherme.

Idealizado pelos patrulheiros da Romu Canil, o seminário sobre odorologia e o evento Gama Adestra têm uma programação focada no trato com cães, que engloba atividades voltadas para um público específico, como agentes de segurança de outras guardas municipais e Polícia Militar e profissionais da Receita Federal, na quinta e na sexta-feira, e uma ação no domingo aberta à população.

“Essa será uma excelente oportunidade para que patrulheiros e policiais militares de várias cidades troquem experiências e adquiram novos conhecimentos, que os ajudarão no combate à criminalidade. Além disso, seguindo nossa política de aproximação com a população, teremos uma atividade no domingo com a participação de pessoas interessadas no assunto, principalmente donos de cães”, disse Marcos Guilherme.

Nos dias 22 e 23 de novembro, das 8 às 17h30, a perita e bióloga pós-graduada pela Universidade Federal do Paraná, Jackline Skrock, proferirá o seminário “Odorologia Forense”.

Com atividades teóricas e práticas, o conteúdo abordará questões como HLA (antígeno leococitário humano); evidências eliminadas no suor e outros líquidos corporais; transporte do odor humano na roupa, identificação; introdução à odorologia forense; a participação canina na identificação molecular do odor humano; discriminação do odor; fisiologia, comportamento e treinamento do cão; aplicação da odorologia forense nas leis brasileiras e, por fim, persistência do odor humano em veículos.

O seminário é destinado a profissionais de segurança pública e agentes da Receita Federal, que utilizam o trabalho com cães na busca de provas, investigação e solução de crimes. A odorologia forense se utiliza de cães para a busca não só de produtos ilícitos, como pessoas desaparecidas e até mesmo criminosos em fuga.

Cães altamente treinados são usados para descobrir, esclarecer e prevenir atividades criminais. Entre suas atividades e auxílios investigativos, pode-se descrever rastreamento na busca de pessoas e objetos, detecçao de drogas, entre outros delitos. A odorologia forense é usada especialmente em crimes como assassinatos, estupro e roubo.

No domingo (25), a partir das 9 horas, o Gama Adestra receberá donos de cães no CCL para palestras sobre comportamento e saúde animal. Além disso, haverá apresentação dos cães do canil da Guarda Municipal, praça de alimentação e feira de vendas.

Para participar dessa atividade é necessário fazer inscrição antecipadamente pelo telefone 3408 8220. Nesse dia, os patrulheiros da Gama darão dicas sobre comportamento animal, e o médico veterinário Alexandre Longhi explanará sobre a saúde dos animais.

Nesse dia, os participantes podem levar os seus cães, desde que apresentem a carteira de vacinação dos animais devidamente atualizada e os levem presos em guias ou correntes e, no caso de cão bravo, com focinheira.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.