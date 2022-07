Semestre escancara redução de mortes por Covid em Americana pós-vacinação

Passado um ano, hoje o município tem 91,3% da população de 12 anos ou mais com a imunização completa - Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

Os dados do último semestre escancaram a redução de mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) em Americana após o avanço da vacinação. Com mais pessoas imunizadas, a cidade teve 119 óbitos pela doença entre janeiro e junho deste ano, 75,6% a menos do que nos seis primeiros meses de 2021, quando o vírus vitimou 488 moradores. Os números foram levantados pelo LIBERAL com base nos boletins da Vigilância Epidemiológica. No primeiro semestre de 2021, a imunização estava no começo. No fim daquele período, em 30 de junho, a cidade ainda iniciava a vacinação de pessoas com 42 anos ou mais com a primeira dose.

Passado um ano, hoje o município tem 91,3% da população de 12 anos ou mais com a imunização completa, ou seja, com duas doses. Paralelamente, 62,8% dos moradores com 18 anos ou mais já receberam a dose adicional. As informações são do vacinômetro da prefeitura.

Outra discrepância entre esses dois períodos é a proporção de idosos mortos pela Covid-19. No primeiro semestre de 2021, 59% das vítimas tinham 60 anos ou mais. O índice aumentou para 87,4% nos seis primeiros meses deste ano, o que representa menor impacto entre os mais jovens.

Este também foi o semestre com menos mortes por coronavírus desde o início da pandemia – isso sem considerar o primeiro semestre de 2020, pois a pandemia só começou em março, quando também houve os primeiros óbitos no Brasil.

A infectologista Ártemis Kílaris, de Americana, credita essa queda à vacinação, que, segundo ela, “salvou muitas vidas”. A médica avalia que, com a imunização, os casos de Covid-19 ficaram mais “leves”.

“Isso foi extremamente notável, e quem trabalhou na linha de frente do Covid percebeu claramente isso. A vacinação estimula o sistema imunológico a se defender contra o novo coronavírus e, portanto, os sintomas são mais leves”, explica.

Para Ártemis, a mutação do vírus também contribui para esse cenário. “Essa cepa Ômicron e suas variantes causam doenças menos grave, com menor acometimento dos pulmões e, portanto, os pacientes desenvolvem sintomas mais leves, com menor mortalidade”.