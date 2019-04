Semana Santa termina com celebrações espalhadas por Americana

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

A Semana Santa termina neste domingo de Páscoa, com celebrações espalhadas por Americana. A programação começa no período da manhã e se estende até a noite.

Na Basílica Santo Antônio de Pádua, as missas acontecem às 7h, 10h, 18h e 20h. O local também realiza batizados a partir das 9 horas. Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, há duas missas marcadas, para as 8h30 e 18h30.

Na Paróquia Senhor Bom Jesus, antes da primeira missa do dia, os religiosos fazem uma procissão com início em frente à Capela São Vicente de Paula, às 7 horas. Outra missa está agendada para as 10h30.

A Paróquia São Domingos também promove uma procissão seguida de missa, a partir das 8 horas. Mais duas celebrações estão programadas para as 10h30 e 19 horas, respectivamente.

Neste domingo, os cristãos celebram a ressurreição de Jesus Cristo, que, segundo a doutrina cristã, havia morrido para pagar pelos pegados da humanidade. O cristianismo também aponta que Páscoa significa “passagem” ou agradecimento por um caminho de libertação percorrido.