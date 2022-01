Semana entre Natal e Ano-Novo teve mais casos de Covid que novembro inteiro

Dados da Vigilância Epidemiológica de Americana mostram que, entre os dias 24 e 31 de dezembro, a cidade registrou mais casos de Covid-19 do que em todo o mês de novembro. Foram 205 notificações na semana que ficou marcada por confraternizações e encontros pelas festividades de Natal e Ano-Novo. Em todo o mês anterior, haviam sido notificados 195 diagnósticos positivos.

A quantidade de pessoas com a Covid-19 confirmada por meio de testes rápidos e PCR em Americana também é maior do que outubro, que havia se consolidado como o mês com o menor número de casos (170) desde a primeira onda da pandemia, em junho de 2020.

Apesar do aumento, resultados não têm se traduzido em disparada das internações ou mortes – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Os dados que permitem a comparação foram obtidos pelo LIBERAL nesta quarta. A prefeitura reportou e detalhou, sem identificar pacientes, todos os testes de Covid notificados no município. As informações consideram, inclusive, o hiato de notificações provocado pela invasão hacker aos sistemas do Ministério da Saúde, que gere as estatísticas observadas da doença no País.

No total, em dezembro, foram feitos 2.587 testes de Covid em Americana, a maioria notificada na segunda quinzena (1.745), de acordo com os dados da prefeitura. Destes 2,5 mil exames, 261 deram positivo – 220 deles apenas nos últimos 15 dias do mês.

As estatísticas podem sofrer ajustes, especialmente diante da instabilidade ainda presente nos sistemas do ministério, mas a concentração dos exames e diagnósticos na segunda quinzena coincide com o período em que muitos moradores se confraternizaram em festas de trabalho e, logo em seguida, se aglomeraram ou viajaram para eventos de Natal e Ano-Novo.

Os números indicam, agora, uma consequência do comportamento visto não apenas na região ou no Brasil, mas mundo afora.

Conforme o LIBERAL tem mostrado, os sintomas gripais comuns à Covid-19 têm levado muitos moradores aos hospitais na região, provocando superlotação nos prontos atendimentos. Parte deles, entretanto, sai das unidades com diagnóstico de gripe, que também tem vivido um surto em diversos Estados brasileiros. Mas os resultados positivos para Covid tendem a crescer.

Até esta quarta, Americana tinha 28.269 casos confirmados, 539 a mais do que o reportado no final de novembro. Apesar disso, a evolução dos resultados positivos ainda está abaixo dos piores meses da pandemia – entre março e julho, a quantidade de contaminados variou entre 2,3 mil a 4 mil por mês. Desde outubro, este número não passa de 700.

E ainda que o início do ano tem sido de correria por atendimentos e testes, os resultados também não têm se traduzido em disparada das internações ou mortes.

Um levantamento do LIBERAL em dados divulgados pela Prefeitura de Americana mostra que a ocupação diária nos quatro hospitais da cidade não tem ultrapassado os 20 leitos – somados os de enfermaria e UTI.

Nesta quarta, havia 18 internados – nove em leitos com respiradores e outros nove em leitos sem respiradores –, situação bastante distinta do pior momento da pandemia, quando a cidade passou uma semana com mais de 200 internados, em junho.