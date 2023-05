Semana do Meio Ambiente terá cursos gratuitos e atividades em Americana

Ações serão de 28 de maio a 8 de junho e contam com aulas, palestras e feira; confira a programação!

Semana do Meio Ambiente começa no próximo domingo, dia 28 de maio - Foto: Divulgação

A programação da edição de 2023 da Semana do Meio Ambiente de Americana terá sete cursos gratuitos e atividades voltadas ao ambientalismo. De 28 de maio a 8 de junho, o município também promoverá teatro e palestras, além da Feama (Feira Municipal Ambiental de Americana).

As ações ao longo da semana contam com plantio de mudas de árvore, visita de alunos da Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) ao Parque Ecológico e Jardim Botânico, assim como palestra da Gama (Guarda Municipal de Americana) sobre trânsito e maus-tratos aos animais.

As inscrições para os cursos gratuitos estão abertas e podem ser feitas através do site da prefeitura. O curso de arborização “Todos pelas árvores” é o único que requer inscrição presencial. Interessados devem ir ao Jardim Botânico levando foto 3×4 recente, cópia do documento de identidade e CPF. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco

Confira a programação completa:

28 de maio (domingo):

Das 7h30 às 8h30, será realizada a ação “Todos plantando”, promovendo o plantio de 100 mudas, em área pública do bairro São Roque (Rua Xingú, ao lado da Escola Estadual Marcelino Tombi, fundos com a Casa da Criança Juriti).

Das 9h às 12h, será realizada a abertura oficial da Semana do Meio Ambiente com a atividade “Todos no Parque”, no Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana, na Avenida Brasil, 2525, Jardim Ipiranga, com a peça de teatro “O Porquinho Chicó”, brincadeiras com pintura e visitas guiadas.

29 e 30 de maio (segunda e terça-feira):

Das 9h às 12h, será ministrado o curso gratuito de Arborização “Todos pelas árvores”, no Centro de Cultura e Lazer (CCL), na Avenida Brasil, 1293, Parque Residencial Nardini.

30 de maio (terça-feira):

Das 13h às 15h30, será promovido o curso de reaproveitamento de retalhos para enfeites e customização de roupas “Todos reaproveitando”, no CCPA – Centro de Capacitação Profissional do Adolescente, na Avenida Armando Sales de Oliveira, 760, Jardim Ipiranga.

31 de maio (quarta-feira):

Das 9h às 12h, haverá o curso de Licenciamento Ambiental de Impacto Local “Todos combatendo a poluição”, no CCL, ministrado pelo diretor da UFLAP, Cicero de Jesus.

1 de junho (quinta-feira):

Das 9h às 12h, haverá o curso de Jardinagem Básica “Todos construindo jardins”, no Viveiro Municipal, na Rua Izolina Geminiani Rosa, 1.550, Jardim Brasília.

Das 14h às 17h, será realizada a ação “Todos escolhendo vencedores”, para a escolha dos vencedores do concurso “Meio Ambiente equilibrado e água: direito de todos, preservar é nosso dever!”, na Casa da Agricultura e sede da UEAPPA, na Rua dos Estudantes, 292, Cordenonsi.

2 de junho (sexta-feira):

Das 9h às 12h, será ministrado o curso on-line de Hortas em pequenos espaços “Todos plantando”.

3 de junho (sábado):

Das 9h às 12h, será realizado o curso de desenho “Todos retratando a natureza”, com a artista plástica Andressa Ferreira Pires, no CCL.

4 de junho (domingo):

Das 9h às 18h, será promovida pela Secretaria de Meio Ambiente e diversos parceiros a 2ª Feira Ambiental Municipal de Americana “Todos na FEAMA”, no CCL. A entrada é franca.

5 de junho (segunda):

Às 14h, será realizado o curso on-line “Conexão ambiental para educadores – Todos multiplicadores”. Aula disponibilizada no site da prefeitura.

Das 19h às 21h, haverá a ação “Todos pela agricultura”, com a inauguração de itens de sustentabilidade, tendas e palestra aos horticultores, na Casa da Agricultura.

7 de junho (quarta-feira):

Das 9h às 12h, haverá a ação “Todos com a APAE”, com visita guiada no Parque Ecológico e Jardim Botânico.

8 de junho (quinta-feira):