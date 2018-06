Semana do Meio Ambiente tem início na Casa da Criança Juriti

Na manhã desta segunda-feira (4), a Secretaria do Meio Ambiente deu início à agenda da Semana do Meio Ambiente na Casa da Criança Juriti, localizada no Jardim São Roque. A ação foi realizada pela Unidade de Educação Ambiental e contou com parceria do Parque Aimaratá.

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Os alunos participaram de atividades lúdicas, ouviram o conto “O jardim da Juriti” e ainda assistiram a vídeos educativos que trabalham na prevenção de queimadas, descarte irregulares, biodiversidade e incentivo à reciclagem.

A equipe da secretaria ainda distribuiu aos pequenos materiais educativos sobre cuidados com o ecossistema e réguas educativas doadas pelo PCJ.

“Agradeço o apoio da Secretaria da Educação, e a Unidade da Educação Ambiental está com a agenda aberta para realização de ações educativas nas escolas da rede municipal, estadual e particular de ensino. Os interessados podem entrar em contato com o telefone (19) 3471-7770 ou pelo email publicidade.sma@americana.sp.gov.br”, disse a coordenadora da Unidade, Kátia Birke.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.