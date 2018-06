Semana do Meio Ambiente foca mudança de hábitos

Encerrando a programação da Semana de Meio Ambiente – Junho Verde, nesta sexta-feira (8), diversas ações serão realizadas pela Secretaria de Meio Ambiente em vários pontos da cidade. Tendo como foco a mudança de hábitos na rotina das pessoas, a primeira ação de educação ambiental terá a parceria da empresa Rafers Limpeza e será na rede de ensino Casa da Criança Baeti, no bairro Parque das Nações.

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Em parceria com a Unimed, a equipe da secretaria estará das 11 às 14 horas no shopping Welcome Center, incentivando a população a adotar uma atitude mais saudável em passeios com a família.

No período da tarde, a ação será no Colégio Objetivo para os alunos do ensino fundamental. Haverá palestras, contação de histórias e apresentação do coral da Escola Estadual Professora Clarice Costa Conti, no Parque das Nações.

O encerramento oficial da Semana de Meio Ambiente será com alunos do ensino superior da Unisal, das 19 às 21h30. Em parceria com o Consórcio PCJ, o palestrante, biólogo e professor de evolução do comportamento social, Thiago Pietrobon, fará uma palestra sobre conscientização e sensibilização com o ecossistema.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.