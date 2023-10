As chuvas que atingiram a RPT (Região do Polo Têxtil) no último sábado (7) e domingo (8) devem seguir durante toda a semana.

A informação é de Ana Ávila, pesquisadora do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

A partir de quinta-feira, feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, uma instabilidade está prevista devido a outra frente fria que se aproxima.

Essa mudança climática, que ocorrerá entre os dias 12 e 13, trará a possibilidade de chuvas mais significativas, com chances de temporais na região.

Americana vem passando por uma série de temporais nas últimas semanas – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Apesar das condições instáveis, Ana prevê períodos de sol intercalados com chuvas isoladas.

As temperaturas, no entanto, não deverão sofrer mudanças consideráveis, com máxima prevista em 32ºC nesta terça e mínima em torno de 18ºC na quarta.

Já na quinta, a pesquisadora projeta que as temperaturas permanecerão amenas, variando em torno de 29ºC.

Para o próximo final de semana, ela antecipa uma queda significativa nas temperaturas. Esse declínio será provocado pela chegada de uma massa de ar frio à região.

Na sexta as temperaturas deverão atingir 24ºC, enquanto no sábado e domingo, as máximas serão de aproximadamente 22ºC, com mínimas em torno de 17ºC.

Frio tem origem no Sul

A pesquisadora explica que as frentes frias têm origem no Sul do País, com chuvas intensas no Rio Grande do Sul, que, ao se deslocarem, trazem mudanças climáticas significativas para a região.

Além disso, a formação de nuvens intensas é favorecida pela presença de uma área de baixa pressão, contribuindo para as condições climáticas observadas.