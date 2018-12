Semáforo de pedestres não funciona na Saudade

O semáforo para pedestres em frente ao Cemitério da Saudade, em Americana, não está funcionando. O problema vem gerando reclamação de pedestres. Eles alegam que a falha no equipamento torna mais difícil o ato de atravessar a avenida, considerando que o local é bem movimentado e recebe fluxo intenso de veículos, principalmente nos horários de pico.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Rosemary Cardoso Oliveira passa diariamente pelo local e diz que tem enfrentado dificuldades para atravessar. “Eu uso o semáforo para pedestres que fica próximo à banca de jornais, mas ele só fica no vermelho. Não funciona. Se quiser passar de um lado para outro na avenida tem que atravessar entre os carros”.

Em nota, a Prefeitura de Americana confirmou que ocorreram alterações na abertura das fases para os veículos e admitiu a ocorrência de problemas com o semáforo para os pedestres. Segundo a Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) o equipamento é antigo e por isso vem apresentando problemas. Segundo o setor, “logo no início do próximo ano será feito o reparo, possivelmente com a troca do controlador”.

