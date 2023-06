Sem solução, inquérito sobre morte de agente penitenciário em Americana é arquivado

O agente penitenciário Vinicius, morto após levar tiro - Foto: Reprodução

A Justiça de Americana arquivou o inquérito policial que investigava a morte de um agente penitenciário, ocorrida em julho de 2017, em um canteiro de obras no Jardim Terramérica. Vinicius Runicche Aguiar, de 27 anos, foi atingido por tiros. Ele trabalhava como segurança no local.

O crime ocorreu nas obras de um condomínio do Minha Casa, Minha Vida, próximo à Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

Na época, a polícia investigava ao menos duas hipóteses. Uma delas era de que teria havido uma troca de tiros com um outro agente penitenciário que também fazia a segurança no local. Outra possibilidade era a de uma tentativa de roubo.

O agente penitenciário que sobreviveu relatou, na época, que um homem teria invadido a obra e disparado contra Vinicius – baleado no peito. Ao revidar, Vinicius atingiu o colega acidentalmente nas costas, que ainda conseguiu perseguir o suposto atirador durante a fuga.

Durante a investigação, a polícia desconfiou da divergência de informações do agente penitenciário e de que pudesse haver alguma desavença entre os dois, o que foi descartado.

A perícia também apontou que as armas usadas pelos agentes que faziam a segurança da obra eram de calibre 380, mas o tiro recebido por Vinicius era de calibre 38, o que sugeriria uma terceira pessoa no local do crime. Ao menos dez pessoas foram ouvidas pela Polícia Civil, mas ninguém foi indiciado.

O advogado que representa o agente penitenciário que sobreviveu considerou a decisão judicial do arquivamento acertada.

“Conseguimos evitar uma grande injustiça, impedindo que uma pessoa inocente fosse acusada. Infelizmente não foi identificado o verdadeiro autor do crime, que tentou assaltar o local, mas o arquivamento está correto”, comentou William Oliveira.

O fim das investigações foi determinado pela Vara do Júri de Americana, no mês passado, após pedido do Ministério Público, que acompanhou o inquérito. Com o arquivamento, a Polícia Civil só retomaria as investigações caso surgissem novas pistas, e a partir de uma decisão judicial.