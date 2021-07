Sem seguro, ambulâncias do transporte social estão paradas há dois meses em Americana

Três ambulâncias novas estão paradas em Americana porque a prefeitura ainda não conseguiu fazer o seguro desses veículos. A Secretaria de Saúde do município diz não encontrar empresas interessadas em prestar o serviço. As viaturas serão utilizadas no transporte social de pacientes que realizam tratamento em unidades de saúde de outros municípios.

O LIBERAL recebeu denúncia de que as ambulâncias estariam paradas no prédio da secretaria de Saúde desde que chegaram. A reportagem esteve no local e viu, do lado de fora, que as viaturas estavam no estacionamento da secretaria.

Ambulancias paradas na secretaria de saude de Americana (6).JPG – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo a prefeitura, as ambulâncias foram recebidas no dia 20 de abril deste ano e desde o início de maio a secretaria de Saúde vem buscando seguradoras que aceitam segurar veículos públicos, porém, já foram dezenas de negativas.

“O setor de suprimentos vem tentando junto às seguradoras, por meio de licitação, porém ainda não obteve interessadas em contratar o serviço”, afirmou a pasta via assessoria.

A secretaria informou ainda que os veículos são para transporte social dentro e fora do município, portanto, não são ambulâncias para atividades de urgência e emergência. “O início da operação delas não reduzirá a frota alugada atualmente existente”.

Americana conta, hoje, com quatro ambulâncias alugadas, sendo três delas para uso no serviço de urgência e emergência (192). Além da viatura alugada por R$ 7 mil ao mês, outros quatro veículos fazem o transporte social de pacientes.

As outras três ambulâncias que aguardam o seguro devem reforçar a frota para encaminhar usuários do sistema de saúde, em Americana, para tratamentos em cidades como São Paulo, Campinas, Jaú, Ribeirão Preto, Barretos e Bragança Paulista, entre outras.

“Não tem havido desassistência por falta de ambulância no município e o setor de suprimento continua empenhado em conseguir contratar seguro dos três veículos em questão”, declarou a secretaria de Saúde.