Sem reforma, Emeis de Americana ficam fechadas

A menos de uma semana do início do ano letivo, duas Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil) que constam como unidade ativa para 2019 e que tiveram projetos de reforma anunciados ano passado pela Prefeitura seguem fechadas em Americana. São as unidades que ficam nos bairros Vila Belvedere (Emei Indaiá) e Vila Santa Maria (Emei Sabiá).

A Secretaria de Educação anunciou a reforma nos dois locais em junho de 2018 com prazo de entrega em 90 e 120 dias, respectivamente, mas os prédios seguem fechados, sem operários ou placas que indiquem as obras. As crianças matriculadas nas duas escolas serão atendidas em outros bairros. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Na Emei Indaiá as obras deveriam ter sido concluídas em 90 dias, segundo o anunciado pela prefeitura na ocasião. O projeto de reforma inclui serviços como a troca de telhado, forro, construção de paredes, revisão da instalação elétrica e construção de calçadas. Restos de madeira nas instalações externas do prédio mostram que a obra começou, mas materiais de construção que estão no mesmo local desde outubro, quando a escola deixou de ser usada como posto de votação nas últimas eleições em função do projeto de reforma, revelam que o serviço está parado há pelo menos três meses.

Na Vila Santa Maria, a Emei Sabiá está tomada pelo mato alto. Galhos secos de árvores estão amontoados em meio aos brinquedos. Em algumas paredes externas há sinais de que trincas na parede chegaram a ser consertadas, mas segundo uma moradora próxima que não quis ser identificada “há muito tempo” não aparece ninguém no local. A reforma completa, anunciada também em junho do ano passado, levaria 120 dias para ser concluída. De acordo com o projeto divulgado pela Prefeitura, estavam previstos serviços como reforma do telhado, troca de portas, fechaduras, tomadas e pisos. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

As aulas na rede municipal começam amanhã para as crianças do Ensino Fundamental e na segunda-feira, dia 4, para as crianças da Educação Infantil. Os alunos da Emei Sabiá serão atendidos na Casa da Criança Baeti (Parque das Nações) e da Emei Indaiá na Emei Paturi (Vila Mariana).

Segundo informações da Prefeitura, a paralisação e consequente atraso na execução da reforma nas duas emeis é consequência de problemas com a construtora. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informa que a empresa Contisa, contratada por licitação para as obras, chegou a iniciar o serviço em setembro/outubro de 2018 “e logo depois parou”.

Ainda na nota, a secretaria informa que o processo foi encaminhado para o Jurídico que fez todo o trâmite e notificou a empresa, desclassificando-a. Em seguida, de acordo com informações da administração municipal, duas empresas classificadas em segundo lugar no mesmo processo licitatório foram convocadas e aceitaram executar as obras, que devem ser reiniciadas em fevereiro.

Emei Carandá

Também anunciado em junho, o projeto de reforma da Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Carandá, na Vila Mathiensen, é o único que teve sequência, mas o cronograma está atrasado. Segundo placa no local, a reforma teve início no dia 6 de agosto de 2018 com prazo de entrega previsto para 120 dias. Ontem, operários ainda trabalhavam na obra. Segundo a Prefeitura, a previsão é de que o local volte a receber alunos até abril. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Enquanto a escola não é reaberta, as crianças do bairro matriculadas no local continuam sendo atendidas no prédio da Emei Maracá, no Jardim São Pedro. Além da troca do telhado – etapa já concluída – a reforma da Emei Carandá inclui a substituição da rede de água pluvial, eliminação de trincas nas paredes, revisão da instalação elétrica, ampliação da calçada e pintura interna e externa das paredes.