Sem radar há oito meses, SP-304 vê redução de multas e aumento de acidentes

Sem radares desde novembro, as multas na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) em Americana e Santa Bárbara d’ Oeste caíram e os acidentes aumentaram em um ano.



A comparação é feita entre janeiro e junho de 2020 e o primeiro semestre de 2021, com dados de autuações (multas) e registro de acidentes da PMR (Polícia Militar Rodoviária).



Somando os trechos das duas cidades da rodovia, são 863 multas em 2020 contra 606. Só no trecho de Americana, a queda foi drástica. Foram 597 multas contra 136.

Já os acidentes aumentaram. Na soma das duas cidades, os acidentes subiram de 832 para 875, 43 a mais.

O trecho de Santa Bárbara registrou 783 acidentes no primeiro semestre em 2020 e 800 no mesmo período em 2021. Em Americana foram 49 no período em 2020, contra 75 neste ano.



Nesta quarta-feira (14), por exemplo, um engavetamento envolvendo cinco veículos travou a SP-304, em Americana, deixando três vítimas feridas, uma delas uma criança, que foi internada.





Sem radares

O Estado havia prometido desde novembro que alugaria 55 radares portáteis para as estradas paulistas, incluindo a SP-304.

A medida ocorreu para suprir a ausência dos radares fixos, retirados após o fim do contrato com a empresa que os operava. Foram afetados pelo menos cinco pontos com radares entre Americana e Santa Bárbara.

Desde então, não foi fechado novo contrato pelo Governo do Estado para a compra de radares para a SP-304.

No fim de maio, mais de seis meses depois, a reportagem apurou junto ao DER (Departamento de Estradas e Rodagens) que os radares portáteis foram alugados para operar até que a licitação para a compra de radares permanentes seja concluída.



Sobre o funcionamento destes radares portáteis alugados, a pasta respondeu que seria de responsabilidade da PMR.

A Polícia Rodoviária confirmou o recebimento ao LIBERAL dos radares portáteis. Porém, empecilho técnico na publicação que versa sobre a normatização dos aparelhos, impede que os radares estejam em operação.

“Com a resolução desse ajuste na publicação, há a previsão de que nos próximos meses, venham a ser empregados”, explica a nota da PMR.

Questionado sobre o andamento do processo licitatório da compra dos radares para a SP-304, o DER respondeu que o processo “ segue os trâmites previstos na legislação, e será concluído em breve”.

Pedimos uma previsão de funcionamento dos radares e de conclusão da contratação dos radares, sem respostas.



A PMR disse que busca aumentar a segurança viária e voltou a apontar que a maioria dos acidentes poderiam ser evitados.



“Em grande parte dos casos, a causa desses acidentes continuam relacionados à imprudência, negligência ou imperícia dos condutores ou pedestres, bem como o desrespeito às sinalizações”.