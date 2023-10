Sem psiquiatras efetivados, Prefeitura de Americana vai contratar empresa voltada ao setor

Caps Infantil, no Jardim São José - Foto: Claudeci Junior/Liberal

Todos os sete médicos psiquiatras aprovados no concurso da Prefeitura de Americana, realizado no início deste ano, desistiram de assumir a vaga disponibilizada por meio do certame. Por conta disso, a administração abriu, neste mês, um processo licitatório para contratar uma empresa que fará os atendimentos no Caps Adulto (Centro de Atenção Psicossocial), Caps Álcool e Drogas, Caps Infantil e Núcleo de Especialidades.

Atualmente, o serviço médico de psiquiatria é realizado pela empresa Hera Serviços Médicos, contratada em maio de 2018 e que continuará responsável pelos trabalhos até 21 de maio de 2024. O acordo foi necessário porque a rede municipal não possui mais médicos psiquiatras concursados.

Com a realização do último concurso, a prefeitura esperava recompor o quadro, mas, como nenhum dos sete psiquiatras aprovados aceitou assumir a vaga, foi necessário abrir a licitação, já que, segundo a administração, não há possibilidade de renovação com a Hera.

A Secretaria de Saúde disse que não tem informações sobre os motivos das desistências dos aprovados no certame.

Na licitação, a contratada prestará os serviços de psiquiatria no Caps Adulto e no Caps Álcool e Drogas por 180 horas mensais, no Caps Infantil por 90 horas mensais e no Núcleo de Especialidades, da Cordenonsi, por 270 horas mensais.

A empresa que oferecer o menor valor pela hora de atendimento será a vencedora do pregão eletrônico. O contrato terá duração de 12 meses, com possibilidade de ser prorrogado.

O Caps é um lugar de referência para o tratamento das pessoas com intenso sofrimento psíquico, como transtornos mentais graves e persistentes. O acompanhamento é realizado por uma equipe técnica multidisciplinar, formada por servidores concursados – o que não inclui psiquiatras – e alguns profissionais contratados.

A sede do Caps Adulto fica na Rua Estevão Carlos Vicentini, no Jardim Dona Rosa. O Caps Infantil está localizado na Rua dos Cravos, no Jardim São José. E o Caps Álcool e Drogas atende na Rua Joaquim Puppo, na Vila Dainese.