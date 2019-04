Sem professor, mais 37 alunos são dispensados da aula em Americana

Mais 37 crianças foram dispensadas das aulas ontem por falta de professor na rede municipal de ensino de Americana. Na Casa da Criança Urupê, no Profilurb, uma professora está com dengue e, por isso, 23 alunos de 5 anos, de uma turma da tarde, tiveram de voltar para casa. Na Casa da Criança Curió, no Antônio Zanaga, houve dispensa pelo segundo dia seguido.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

Na creche do Zanaga, os pais tiveram de ir buscar 14 crianças de 3 anos às 13h30 porque a docente da tarde precisou ir a uma consulta médica. Os alunos ficam no local das 7h30 às 16h30, sendo de manhã com uma educadora e à tarde com outra.

A Secretaria de Educação tem enfrentado dificuldades para substituição de professores desde o ano passado.

Um processo seletivo simplificado para contratar professores sem concurso foi barrado na Justiça neste ano. O juiz entende que, como demitiu professores em estágio probatório em 2017 – aquele período de três anos no qual o concursado ainda não ganhou a estabilidade – a prefeitura não pode criar cargos semelhantes durante quatro anos. Essa proibição está prevista na Constituição.

A administração entende que o processo não criaria cargos e que o problema é devido à redução da carga horária e da saída de profissionais. Os advogados da prefeitura informaram à Justiça que, entre março de 2018 e fevereiro deste ano, 22 professores pediram exoneração.

O promotor Jorge Umberto Aprile Leme, que acompanha o caso, disse que a revogação de demissões seria uma saída.