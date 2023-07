Sem prazo para entrega, creche do Jardim Boer tem mato alto e entulho acumulado

Sem data para retomada das obras, a Creche Escola do Jardim Boer 1, em Americana, está tomada por mato alto e entulho. Nesta quarta-feira, após denúncia de moradores, o LIBERAL esteve no local, um prédio em construção na Rua Glória, e se deparou com muito mato, sacolas plásticas, pedaços de isopor e outros materiais.

Unidade no Jardim Boer tem mato alto – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A previsão inicial era que a unidade ficasse pronta em novembro de 2019 e já pudesse receber alunos em 2020, mas a construção está parada, uma vez que, atualmente, não há nenhuma empresa à frente do serviço.

Em nota, a Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) informou que o contrato com a empresa anterior foi rescindido por inexecução da obra e a licitação, realizada em 2022, não teve interessados. “Está em processo a elaboração da nova licitação”. A pasta afirmou ainda que a manutenção do local é de responsabilidade da prefeitura.

A administração municipal, por sua vez, disse que, por se tratar de uma obra do governo estadual, a limpeza do espaço compete ao Estado, no entanto, enviará uma equipe ao local para verificar a situação.

Anunciada em 2018, a unidade é construída por meio do Programa Creche Escola, parceria entre os governos estadual e municipal e o FDE (Fundo de Desenvolvimento da Educação). Depois de concluída, será administrada pela prefeitura.

A creche contará com sete salas de aula, dois berçários, fraldário, lactário, solarium, sanitários e refeitórios. Toda a estrutura terá capacidade para o atendimento de 130 crianças de 0 a 5 anos.