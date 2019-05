Sem poda, árvores grandes provocam escuridão e medo

Um morador do São Vito, em Americana, reclama do tamanho das árvores na Rua Santa Tereza, próximo à entrada da Escola Estadual Professora Ary Menegatto. Segundo o autônomo Rogério Ricco, de 46 anos, a via se torna perigosa à noite, devido à escuridão.

“Pelo fato de não podarem as árvores, a rua fica muito escura. Busco meu filho sempre na escola, porque realmente a rua neste trecho está muito perigosa”, afirmou. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

O autônomo disse ainda que já protocolou um pedido de poda das árvores, mas nada foi feito até o momento. “Faz uma semana que entrei com um pedido para podarem as árvores, mas não adiantou nada, continua do mesmo jeito. Essa situação é um risco para quem passa por ali”, desabafou Rogério.

A Prefeitura de Americana comunicou por meio da assessoria de imprensa que a UPJ (Unidade de Praças e Jardins) não recebeu reclamação nesse sentido, mas que vai verificar e providenciar a poda caso seja necessário, mas não definiu uma data para a realização do serviço.

