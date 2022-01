Sem nova sede, sessões da Câmara de Americana retornam nesta quinta

A Câmara de Americana retoma nesta quinta-feira (20), ainda no prédio em frente à Praça Divino Salvador, no Jardim Girassol, as sessões ordinárias com 11 projetos de lei na ordem do dia.

As reuniões no plenário estavam suspensas desde 21 de dezembro por conta do recesso de final de ano e a expectativa é de que retomassem no prédio novo, na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, no Jardim Miriam, onde funcionava um shopping atacadista de confecções.

A câmara funciona há 15 anos no prédio em frente à Praça Divino Salvador; por mês, são R$ 67 mil com aluguel – Foto: Arquivo / O Liberal

A mudança, no entanto, foi adiada, de acordo com o presidente do Legislativo, vereador Thiago Martins (PV), porque os trabalhos de adequação do prédio precisaram ser paralisados por um período de 15 dias devido a falta de materiais que não estavam sendo encontrados no mercado.

“Foi necessário uma paralisação entre Natal e Ano Novo por falta de materiais como fiação, luminárias, tomadas, itens que não estavam sendo encontrados para compra. Fiz um acordo com a empresa que presta os serviços para que parasse os trabalhos e retornasse em 5 de janeiro, o que foi feito. Nossa intenção é mudar dentro de 15 ou 20 dias”, declarou Martins.

A câmara funciona há 15 anos no prédio em frente à Praça Divino Salvador, na Rua Fortunato Faraone, no Jardim Girassol. Por mês, são dispensados R$ 67 mil com aluguel. No novo endereço, com 3.948,29 metros quadrados de área construída, a casa pagará R$ 45 mil.

A intenção de deixar o prédio atual foi anunciada pelo presidente do Legislativo em abril do ano passado por conta de diversos problemas estruturais – rede elétrica defasada e goteiras em diversas partes do imóvel -, além do fator financeiro.

Sessão

Entre os projetos de lei previstos na sessão desta quinta-feira um é de autoria do Poder Executivo. Trata-se de um veto total a uma propositura sugerida pelo vereador Vagner Malheiros (PSDB) que veda as instituições financeiras, de Americana, de ofertar e celebrar contrato de empréstimo financeiro e cartão de crédito consignado com idosos, aposentados e pensionistas por meio de ligação telefônica. A prefeitura argumenta que trata-se de um projeto inconstitucional.