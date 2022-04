Sem médico, doméstica espera há quatro meses por cirurgia

Suzi recebeu diagnóstico em 2021, e já fez um boletim de ocorrência sobre o caso em Americana - Foto: Claudeci Junior - O Liberal.JPG

A empregada doméstica Suzi Kelli dos Santos Brandão, 39, que mora no São Roque, aguarda há quatro meses por um procedimento cirúrgico no ovário, conhecido como “conização”, no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. Entretanto, a unidade de saúde, de acordo com a administração, está sem médico para realizar a cirurgia. Suzi recebeu em novembro de 2021 o diagnóstico de NIC (Neoplasia Intraepitelial Cervical), em grau 2.

Em setembro do ano passado, em um exame de rotina, Suzi recebeu um laudo que indicava alteração no útero. No mês seguinte ela passou por consulta no Núcleo de Especialidades, no Cordenonsi, e a médica disse que se tratava de uma lesão no útero chamada NIC, e que a paciente precisaria colher o material para biópsia.

“O resultado chegou em novembro e, na consulta de retorno, ela me disse que meu caso já estava grave e que já estou no estágio 2. A médica me falou que eu precisaria fazer um procedimento chamado ‘conização’, retirar a ferida. O material vai para análise para saber se é maligno ou benigno para depois fazer o tratamento”, comentou a doméstica.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

CONSULTA. Apesar de já estar inscrita na fila da Cross (Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde), Suzi descobriu que havia um médico, no HM, que realizava a cirurgia. Foi quando em janeiro deste ano, passou em consulta com o especialista e já se preparou para realizar o procedimento.

“Ele saiu de férias e na volta teve uma mudança. No último dia 1º eu soube que ele pediu demissão do HM e fiquei sabendo que não faria a cirurgia”, relatou. Ela acrescentou que não quer que seu problema de saúde se torne algo mais grave. “Ele ainda está em um grau que pode ser tratado, mas se demorar, pode virar um câncer”.

A Secretaria de Saúde informou ao LIBERAL que o médico solicitou sua saída do campo de cirurgias do Hospital Municipal e que a unidade está buscando outro profissional para iniciar os procedimentos no menor espaço de tempo possível.