Sem iluminação e com buracos, rua coloca segurança em risco

O trecho final da Rua da Prosperidade, no Jardim Boer, acumula problemas e motiva reclamação de quem utiliza a via como trajeto para chegar em casa. A falta de iluminação é a principal queixa. A via é o acesso mais rápido para um condomínio de 960 apartamentos e também está cheia de buracos e com mato alto onde deveria ficar a calçada.

A partir da Rua do Sucesso até o ponto em que ela encontra com a Avenida Comendador Lisio Bertone, os buracos se acumulam e forçam os motoristas a reduzir a velocidade. À noite, com a rua às escuras, a preocupação é com o risco de assaltos. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Na avaliação de uma moradora do condomínio a falta de manutenção e o consequente número de buracos deixam os motoristas que passam pela Rua da Prosperidade mais vulneráveis ao risco de assaltos no local. Segundo diz, nos horários de pico o fluxo de veículos que trafegam por ela é grande, a maior parte de moradores do conjunto de apartamentos.

Ela informa que evita passar por ali depois que escurece, mesmo sendo o caminho mais curto para chegar em casa após o trabalho. Aparecida Pinto diz que prefere transitar por dentro do bairro, apesar de ter sofrido uma tentativa de assalto há duas semanas.

“O trajeto pela Rua da Prosperidade é muito mais rápido e também seguro se houvesse iluminação. Mas do jeito que está se tornou perigosa. Saio do trabalho à noite e prefiro usar outras ruas do bairro, mesmo sendo mais longe. Apesar de já terem tentado me assaltar”.

A moradora observa que o bairro é novo e possui muitos imóveis em construção. O medo é de que as construções sejam usadas como esconderijo para bandidos, aumentando a preocupação com a falta de iluminação.

Outro lado

Em nota, a administração municipal diz que uma equipe de tapa-buracos será enviada até o local para programar os serviços de reparos. Quanto à calçada, os fiscais vão conferir se pertencem à área pública ou particular para tomar as providências com relação à manutenção do passeio público.

Sobre a iluminação pública, principal reclamação, a prefeitura informa que será realizado um levantamento de custos para execução da benfeitoria. Não há, no entanto, previsão para que isso aconteça.