Sem Festa do Peão pelo 2º ano, famílias, comércio, turismo e segurança são afetados em Americana

Uma das entradas do recinto da Festa do Peão de Americana, na Praia Azul - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Entra e sai de carro, venda de bebidas, lanches e pastel. Por 12 dias é esse o cenário na casa da família do barbeiro Eduardo Henrique Assencio, de 19 anos, quando acontece a Festa do Peão de Americana. Quando o show atrai um grande público, eles chegam a faturar até R$ 2 mil em uma única noite.

“Dava pra passar um bom tempo tranquilo, sem se preocupar em como pagar as contas”, disse em entrevista ao LIBERAL na última terça-feira.

A frase no passado tem um motivo. Esse é o segundo ano consecutivo que a Festa do Peão, maior e mais tradicional evento da cidade, é suspenso por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A festa aconteceria entre os dias 2 e 13 de junho, chegou a ser adiada para outubro, mas ficou para o próximo ano. A previsão é de que a 34ª edição seja realizada entre 10 e 19 de junho de 2022.

Eduardo, o pai e a avó moram na Rua Luís Fornaziero, no Jardim América, na região da Praia Azul, em frente ao portão principal do Parque de Eventos do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), local onde é realizada a festa.

Durante o evento, a família transforma o quintal da casa em estacionamento e em um trailer oferece bebidas variadas, lanches e salgados. O trabalho começa por volta das 16 horas e só termina às 6 horas do dia seguinte, quando o último cliente aparece para retirar o carro.

“Quando o último visitante tirava o carro, limpávamos tudo, dormíamos algumas horas e começávamos tudo de novo. Tinha dia que o movimento era mais fraco, rendia R$ 800 por noite, mas tinha outros que ganhávamos até R$ 2 mil. Era uma grana boa”, afirma Eduardo.

O barbeiro Eduardo, que aproveita a festa para fazer renda onde mora – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal.JPG

Por conta da suspensão do evento, ele e a avó tiveram que arrumar um emprego para ajudar nas despesas de casa, até então pagas pelo pai do jovem, um representante comercial, e com o dinheiro extra que rendia durante a Festa do Peão.

Assim como a família de Eduardo, outros setores de Americana têm sentido os reflexos de mais um ano sem a festa. Lojas da região central, por exemplo, foram impactadas economicamente. Gerente da Passarela Modas, Jeferson Gustavo Jatubá diz que a Festa do Peão ajuda e muito a alavancar as vendas, até porque coincide com a coleção de inverno.

“Bota montaria, country, o pessoal usa mais nessa época porque não faz tanto frio na cidade. Impacta bastante, mas se não fizermos isso agora [suspensão da festa], provavelmente vai prejudicar a realização de outras edições do evento. É melhor sacrificar agora e dar tempo ao tempo”, explica.

Gerente da Sapatopé, Caio Bredis afirma não saber mensurar em valor, mas garante que a suspensão do evento influencia nas vendas.

“Desde o ano passado toda essa não realização de eventos e o fato de as pessoas ficarem mais em casa por conta do isolamento acabou impactando na venda de calçado, roupa, tudo que as pessoas usam fora de casa”, explica.

Turismo

Para o presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Wagner Aparecido Armbruster, a não realização da festa tem impacto relevante na economia do município, não só pela venda de roupas e acessórios, mas também para o setor de turismo, já que muitas pessoas vêm de outras cidades e se hospedam na cidade.

“Esse aspecto talvez seja até maior do que o provocado no setor do vestuário, que consegue atenuar as perdas com a chegada do inverno e a venda de peças para esta época do ano, independente dos eventos”, comenta Wagner.

A Festa do Peão anualmente fazia o faturamento dos hotéis dar um salto, tornando junho um dos principais meses para o setor na cidade. Além da lotação próxima do máximo, principalmente aos finais de semana, o período do evento é considerado de alta temporada, portanto, as taxas de hospedagem tinham preços mais caros.

Com o cancelamento da festa em 2020, o faturamento caiu entre 40% e 70%, segundo hotéis ouvidos pelo LIBERAL. A nova suspensão neste ano ocorre em período já complicado para o setor, que vem sofrendo com a proibição de eventos.

Até mesmo o turismo de negócios caiu, já que muitas empresas estão dando preferência a reuniões virtuais. Os estabelecimentos relataram como consequência redução de jornada, suspensão de contratos e demissões.

Camila, gerente do Hotel InterAmericana, afetado pelas proibições – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

Todos os hotéis ouvidos pela reportagem disseram que o cancelamento da festa em 2021 já era esperado, e muitos inclusive concordam que no momento não é possível realizar um evento desse porte. As fontes ouvidas consideram que o retorno depende da cobertura vacinal, que anda em ritmo lento pelo País.

“Desde o começo do ano vinha com notícias de lockdown, restrição de fases, nada foi liberado em questão de eventos, então não tínhamos expectativa para a Festa do Peão esse ano”, disse a gerente geral do Hotel InterAmericana, Camila Fortunato.

Alto padrão em hospedagem em Americana, o Hotel Florença recebe artistas que se apresentam nos palcos da Festa do Peão, assim como presenças vips dos camarotes. Em função disso, todo ano é necessário reforçar o time nessa época.

“É um período atípico, então a gente contrata mão de obra freelance, específica para as semanas de movimento. Precisamos de auxílio na recepção, restaurante, segurança. O evento acaba gerando em torno de 10 empregos indiretos”, revelou o gerente geral do Hotel Florença, Brayan Dias.

Sócio e gerente do Hotel Boa Vista, Paulo Cezar Radaelle contou que recebe hóspedes de estados como Rio de Janeiro e Espírito Santo durante a Festa do Peão, que vêm participar da festa, além de pessoas que trabalham no evento.

“Entra um dinheiro extra para todo mundo, e aqui aplicamos no próprio hotel. Tudo que entra [da Festa do Peão], aplica na empresa, troca cortinas, por exemplo. A gente segue investindo, mas é mais demorado”, contou Paulo.

O Clube dos Cavaleiros de Americana chegou a prever que a festa poderia ser realizada em outubro deste ano. O anúncio gerou cerca de 10 reservas no Pluma Hotel, segundo o gerente Antonio de Menezes.

“A gente trabalha com site de vendas, que fica aberto, então o pessoal viu, teve quem fez a reserva antecipada para pegar os valores normais. Quando saiu a notícia que não ia ter a festa, eu falei: vão cancelar. E foi isso mesmo”, contou o gerente.

Supervisora de recepção do Gaucho’s Hotel, no Parque Novo Mundo, Franciele Farinelli lamenta a falta de perspectiva de retomar eventos de grande porte, que movimentam o setor hoteleiro.

“Fica a preocupação, como vai ser o normal? A gente não vai voltar tão cedo. Como sediar eventos desse porte com tudo que está acontecendo? Sem vacina, e cada hora uma novidade negativa. É uma incógnita, ficamos sem saber o que fazer. Será que vamos conseguir voltar a ter o nosso normal? É muito incerto”, finalizou.

Presidente do Clube dos Cavaleiros, Beto Lahr, disse ser impossível pensar em festa diante do atual cenário no mundo e no País.

“A gente fica triste, sente, mas tem coisa pior acontecendo do que a suspensão da festa. Sabemos que muitas pessoas perderam o emprego, muitos deixaram de fabricar, de vender. É uma perda muito grande, mas não temos o que fazer. Enquanto isso cuidamos do recinto, garantimos a manutenção”.

Segurança

Para além dos impactos econômicos, a Festa do Peão também mobiliza a segurança pública e privada no município. Na última edição do evento, em 2019, por exemplo, 550 profissionais particulares atuaram no evento, que conta ainda com câmeras de vigilância, uma delegacia móvel e uma base da Polícia Militar no recinto para atendimento das ocorrências mais comuns, como furtos de celulares e carteiras.

Os dias de festa chegam a influenciar em índices criminais da cidade, fazendo com que junho seja o mês com mais crimes contra o patrimônio em Americana. Em 2019, foram 71 roubos e 656 furtos – desse total, 446 foram registrados no 4° DP (Distrito Policial), área que responde pelo endereço do evento.

Com o cancelamento da festa no ano passado, foram registrados 126 furtos no mês de junho, uma queda de 80% em relação a 2019. O 4° DP registrou apenas 15 ocorrências dessa natureza. “É natural o pensamento de que haja uma redução ou manutenção dos indicadores de furto e roubo no município [quando do cancelamento da festa], haja vista que é um evento de grande porte e que atrai tradicionalmente um número avultante de pessoas. Atrai a atenção de criminosos e, consequentemente, se traduz em número maior de ocorrências”, comentou o comandante interino do 19° BPMI (Batalhão da Polícia Militar do Interior), de Americana, major Moisés Sabino Zecheto.