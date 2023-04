Sem eleitos do município, Chico Sardelli assume papel de ‘deputado’

A falta de deputados eleitos por Americana fez o prefeito Chico Sardelli (PV) assumir um papel de parlamentar e intensificar suas articulações políticas.

Em conversa com jornalistas, o chefe de Executivo afirmou que tem ido uma ou duas vezes por semana para São Paulo, em busca de recursos para Americana. Na última quarta, ele esteve reunido com o secretário de Governo do Estado, Gilberto Kassab.

Neste último mês, Chico também marcou presença na posse dos novos deputados estaduais, na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), e se reuniu com o presidente da assembleia, André do Prado (PL).

Antes, essas visitas a capital ocorriam, em média, a cada 15 dias. Segundo Chico, o vice Odir Demarchi (PL) também intensificou esse trabalho de articulação.

“Antes, era um tanto quanto mais tranquilo, porque tínhamos mais deputados. Agora, tivemos o azar de não eleger nenhum dos deputados. Cabe ao prefeito e ao vice-prefeito correrem”, afirmou.

O prefeito contou que, nesses encontros, tem buscado principalmente investimentos para o asfalto e para a realização de uma obra que visa conter os alagamentos na Avenida da Saúde. De acordo com Chico, o orçamento municipal não é suficiente para atender todas as necessidades de Americana.

“Vou intensificar ainda mais essa busca por recurso. Daqui uns dias, devemos estar em Brasília, eu e o Odir, trabalhando nesse sentido de poder aproximar Americana dos parlamentares federais e dos parlamentares paulistas”, declarou.

FEDERAL

Em Brasília, ele espera contar com a articulação do deputado federal Alencar Santana (PL) para chegar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seus ministros, ainda mais diante do retorno do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), programa de investimentos que será relançado pelo governo federal.

Chico tem se aproximado de Alencar, que já destinou emendas parlamentares para Americana. Uma delas, no valor de aproximadamente R$ 400 mil, possibilitará a reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) Cariobinha neste ano. O repasse teve intermédio da vereadora Professora Juliana (PT).

O prefeito também já recorreu ao ex-prefeito de Santa Bárbara Denis Andia, atualmente secretário nacional de Mobilidade Urbana. Chico apontou que deve se reunir com ele em breve, seja em Brasília ou até mesmo na região.

“É uma prática em função dos meus cinco mandatos parlamentares. Eu conheci muita gente, muitas pessoas, e a estrutura governamental, seja de atendimento aos parlamentares, mas também para investimento nos municípios”, comentou o chefe de Executivo, que já foi deputado federal e estadual.