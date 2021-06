Sem doses, Americana adia vacinação de nova faixa etária marcada para esta quarta

Prefeitura revelou que está prevista a retirada de lote com 3,6 mil doses e esquema pode ser mudado

Sem doses de vacina, a Prefeitura de Americana adiou a vacinação para pessoas a partir de 40 anos sem comorbidades, que tinha início marcado para esta quarta-feira (30), seguindo calendário estadual. No entanto, o município antecipou a imunização para pessoas de 42 anos nesta terça-feira (29).

Remessa pode ser retirada nesta quarta; mudanças na vacinação serão divulgadas – Foto: Divulgação/Prefeitura de Americana

O Executivo ainda não recebeu grade de vacina específica para o público-alvo. “Portanto, nesta quarta o município continua vacinando pessoas com 42 anos ou mais, além dos outros grupos já inseridos na campanha”.

A reportagem apurou junto à Secretaria de Saúde do Estado que doses já foram enviadas para a DRS (Departamento Regional de Saúde) de Campinas, para os municípios retirarem.

No fim da tarde desta terça, a prefeitura atualizou a situação.“Está previsto um lote com 3.650 doses da vacina AstraZeneca, a serem retirados nesta quarta. Qualquer mudança no processo de vacinação será devidamente anunciada”.

Enquanto isso, pessoas de 40 a 42 anos podem se cadastrar para a xepa da vacinação.

Nesta terça, o município aplicou 3.191 doses. Das 1.950 doses da primeira remessa da Janssen, que chegou nesta segunda-feira, já foram vacinados 1.868 pessoas com a dose única, todos com 42 anos ou mais.

O total de doses aplicadas é de 137.957, sendo 102.785 da primeira dose, 33.304 da segunda e 1.868 de dose única. Para ser vacinado em Americana é necessário fazer agendamento no site da prefeitura.

Santa Bárbara confirma

A prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, que não pede agendamento para realizar a vacinação, confirmou o início da nova faixa etária, de 40 a 42 anos, para esta quarta. Segundo o Executivo, doses destinadas para este público chegarão ao município pela manhã.

Ainda na RPT (Região do Polo Têxtil), Nova Odessa também informou nesta terça que ainda não recebeu novo lote e segue vacinando pessoas acima de 43 anos.

Hortolândia e Sumaré já estão vacinando a nova faixa etária desde o final de semana. Segundo a prefeitura, Sumaré já vacinou 7,5 mil pessoas da nova faixa etária.