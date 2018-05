Sem combustível, postos fecham nas avenidas Cillos e Brasil

Os combustíveis estão acabando nos postos de Americana devido à paralisação dos caminhoneiros. Um dos que ainda tinha combustível na tarde desta quinta-feira era o Apollo, na esquina da Avenida Brasil com a Rua Florindo Cibin.

Segundo o gerente do estabelecimento, Roberto Oliveira, só há combustível no posto para mais cerca de duas horas. A fila de carros às 15h20 chegava a 500 metros, com motoristas relatando espera de 1h20 para conseguir abastecer. Pelo menos outros dois postos na Avenida Brasil e um na Avenida De Cillos já estão fechados por falta de combustível. Foto: João

O Recap, que representa 1.400 postos, em 90 cidades da região de Campinas, informou na tarde desta quinta que 70% das revendas já estão sem combustíveis. A estimativa é era que até às 15h desta quinta-feira, 24 de maio, todos os postos estejam secos. O desabastecimento é em virtude da greve dos caminhoneiros.

O LIBERAL apurou que ainda há postos de combustível abastecendo em Americana e Santa Bárbara. Os locais têm fila.