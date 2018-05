Sem combustíveis, pelo menos 28 postos fecham em Americana

Ao menos 28 postos de combustíveis de Americana já estavam com as bombas secas na noite desta sexta-feira. A reportagem do LIBERAL percorreu 30 estabelecimentos entre às 19 e 20h30, nas principais avenidas da cidade, e só dois se encontravam abertos.

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Em um posto sem bandeira na esquina da Avenida São Jerônimo com a Rua Alemanha, a fila seguia até o balão da via, numa extensão de 500 metros, e ainda dobrava a Rua Espanha, na região do São Domingos. Motoristas levavam cerca de 40 minutos para chegar até as bombas. Por volta das 19h20, frentistas disseram que o etanol, único combustível disponível, não iria durar muito – estava à venda por R$ 2,34. Alguns motoristas queriam encher até galões para fazer estoque, o que era negado pelos frentistas – a prática é proibida.

O outro posto aberto era o da Avenida Abdo Najar, próximo ao viaduto João Batista de Oliveira Romano. Também havia fila, mas menor que no da São Jerônimo.

No posto da São Jerônimo, foi montado até um esquema especial de abastecimento: um funcionário ficava na esquina e só liberava os veículos para entrar no posto quando havia vaga em alguma bomba. O engenheiro mecânico Gustavo Barbieri, de 24 anos, que mora no Residencial Jaguari, rodou a cidade por duas horas e meia em busca de combustível.

A reportagem presenciou uma discussão. Um homem que iria entrar no posto pela Rua Alemanha, furando a fila, tomou uma bronca de um dos funcionários. “Por isso que esse Brasil não vai pra frente.” Iniciou-se um bate-boca e o motorista foi embora.

Postos em algumas das principais avenidas da cidade, como Brasil, Nossa Senhora de Fátima, Amizade, Nove de Julho, Carmine Feola, Cillos e Campos Salles estavam com as bombas secas. Alguns ainda mantinham as luzes acesas e funcionários no local. Outros estavam completamente no escuro.

O posto na esquina da ruas Gonçalves Dias com a 30 de Julho, que lotou no dia anterior e foi palco de uma briga, já estava fechado na noite desta sexta. O dono contou que, de novo, houve um bate-boca no local por causa de um fura-fila.